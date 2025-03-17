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Джокович и Димитров посетили роскошную вечеринку в честь 50-летия Евы Лонгории

Джокович и Димитров посетили роскошную вечеринку в честь 50-летия Евы Лонгории
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был замечен на вечеринке в честь дня рождения американской актрисы Евы Лонгории, наиболее известной по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки». 15 марта Лонгории исполнилось 50 лет.

В Сети распространилось видео, на котором Джокович веселится вместе с Лонгорией, а также с другими приглашёнными звёздами – Джессикой Альбой, Марком Энтони и Бекки Джи.

Кроме того, на фото с вечеринки был замечен 15-я ракетка мира болгарин Григор Димитров.

Лонгория отпраздновала 50-летие в роскошном ресторане Casa donna, расположенном на берегу залива Бискейн (Флорида, США).

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