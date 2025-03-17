Дисквалифицированный Янник Синнер сменил агента

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сменил спортивное агентство. После пяти лет сотрудничества с компанией StarWing Sports Синнер подписал контракт с AVIMA Sports & Business Management.

Отметим, что агентом Синнера долгое время был генеральный директор StarWing Sports Лоуренс Франкопан, известный по сотрудничеству со Стэном Вавринкой, Гаэлем Монфисом, Кареном Хачановым и другими звёздами тенниса. Теперь Алекс Виттур, основатель агентства AVIMA и бывший итальянский теннисист, полностью возьмёт на себя руководство развитием бренда Синнера с точки зрения бизнеса.

«Лоуренс Франкопан и его команда оказали мне огромную поддержку, этот факт навсегда останется со мной. Я хочу поблагодарить их за преданность делу на протяжении многих лет», — заявил Синнер в официальном пресс-релизе.

«Учитывая мои долгосрочные обязательства перед StarWing Sports, я не смог принять предложение работать исключительно в AVIMA, но благодарен за то, что у меня была возможность работать с таким талантом, как Янник, и горжусь тем, чего мы достигли вместе. Желаю Яннику всего наилучшего и больших успехов в его будущих начинаниях», — заявил Франкопан.

Напомним, дисквалификация Синнера за положительный допинг-тест истечёт 4 мая, но к официальным тренировкам он сможет приступить уже 13 апреля.