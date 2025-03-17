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Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Майами, где сыграют Медведев, Джокович, Рублёв и другие

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 19 по 30 марта.

Посев соревнований возглавил олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немец Александр Зверев. Он пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) – квалифаер.

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) на старте турнира в Майами сразится либо с Давидом Гоффеном (Бельгия), либо с Александаром Вукичем (Австралия). Пятый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович во втором круге встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Хамад Меджедович (Сербия).

Топовые российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут турнир в Майами со второго круга.

Стартовые матчи российских теннисистов на «Мастерсе» в Майами:

Второй круг: Даниил Медведев (Россия, 7) – Артур Риндеркнеш (Франция)/Хауме Мунар (Испания);

Второй круг: Андрей Рублёв (Россия, 8) – Зизу Бергс (Бельгия)/Нуну Боржеш (Португалия);

Второй круг: Карен Хачанов (Россия, 22) – Ник Кирьос (Австралия, PR)/Q;

Первый круг: Роман Сафиуллин (Россия) – Дженсон Бруксби (США, PR).

Из интересных матчей на старте Майами можно выделить:

Александр Бублик (Казахстан) – Себастьян Баэс (Аргентина);

Кристофер Юбэнкс (США, WC) – Райлли Опелка (США, PR);

Жоао Фонсека (Бразилия) — Лёнер Тьен (США).