Ига Швёнтек впервые прокомментировала свой срыв на болбоя в матче с Миррой Андреевой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые прокомментировала неприятный инцидент в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 3:6 проиграла россиянки Мирре Андреевой.
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Проиграв один из розыгрышей, Швёнтек сильно ударила мячом в сторону болбоя. Мяч чудом не попал в мальчика.
«Один из моих любимых турниров этого года остался позади. Я постепенно двигаюсь в нужном мне направлении, уезжаю из Индиан-Уэллса с солидным объёмом проделанной работы, множеством хороших воспоминаний и некоторыми ценными уроками.
Сначала об инциденте во время моего последнего матча. Это правда — я выразила разочарование способом, которым не горжусь. В мои намерения не входило запустить в кого-то мяч, я просто хотела выплеснуть свои эмоции, ударив его о корт. Я немедленно извинилась перед болбоем, мы встретились взглядами и кивнули друг другу, когда я выражала сожаление, что это произошло около него. Я видела, как многие игроки в отчаянии отбивают мячи, и, честно говоря, не ожидала таких резких осуждений. Обычно я контролирую свои эмоции, поэтому полушутя могу сказать, что мне не хватает опыта в этом деле, и я сгоряча неверно оценила свою цель», — написала Швёнтек в социальных сетях.
- 17 марта 2025
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