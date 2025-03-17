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Ига Швёнтек впервые прокомментировала свой срыв на болбоя в матче с Миррой Андреевой

Ига Швёнтек впервые прокомментировала свой срыв на болбоя в матче с Миррой Андреевой
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые прокомментировала неприятный инцидент в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 3:6 проиграла россиянки Мирре Андреевой.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Проиграв один из розыгрышей, Швёнтек сильно ударила мячом в сторону болбоя. Мяч чудом не попал в мальчика.

«Один из моих любимых турниров этого года остался позади. Я постепенно двигаюсь в нужном мне направлении, уезжаю из Индиан-Уэллса с солидным объёмом проделанной работы, множеством хороших воспоминаний и некоторыми ценными уроками.

Сначала об инциденте во время моего последнего матча. Это правда — я выразила разочарование способом, которым не горжусь. В мои намерения не входило запустить в кого-то мяч, я просто хотела выплеснуть свои эмоции, ударив его о корт. Я немедленно извинилась перед болбоем, мы встретились взглядами и кивнули друг другу, когда я выражала сожаление, что это произошло около него. Я видела, как многие игроки в отчаянии отбивают мячи, и, честно говоря, не ожидала таких резких осуждений. Обычно я контролирую свои эмоции, поэтому полушутя могу сказать, что мне не хватает опыта в этом деле, и я сгоряча неверно оценила свою цель», — написала Швёнтек в социальных сетях.

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