Ига Швёнтек объяснила своё вызывающее поведение на корте стрессом из-за позиции в рейтинге

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о причинах того, что стала проявлять больше эмоций на корте и за его пределами.

«Я вижу, что в последнее время было много разговоров об изменениях в моём поведении и эмоциях на корте. Хотя мне неудобно оправдываться, пришло время поделиться своей точкой зрения, чтобы положить конец спекуляциям и необоснованным теориям.

Что касается моего эмоционального самовыражения. Вторая половина прошлого года была для меня крайне сложной, особенно из-за положительного допинг-теста и того, как совершенно не зависящие от меня обстоятельства лишили меня шанса бороться за самые высокие спортивные цели в конце сезона. Это заставило меня пересмотреть некоторые вещи внутри себя. В Австралии, после слабых выступлений в предыдущие годы, я играла без ожиданий, сосредоточившись исключительно на своей работе, смирившись с тем, что ещё один Открытый чемпионат Австралии может сложиться не так, как я хочу, несмотря на все мои усилия. Благодаря такому настрою я выступила очень хорошо и была близка к выходу в финал.

Однако на Ближнем Востоке мне стало ясно, что положительный тест, пропуск двух высокорейтинговых турниров в октябре и исключительные результаты прошлого года (победа на четырёх «тысячниках» и «Шлеме» в первой половине сезона) будут продолжать влиять на мой рейтинг и, по сути, лишат меня шансов на первое место. Это осознание глубоко расстроило меня. Вы могли видеть это на корте в Дубае.

Я знаю, что играть, застряв в прошлых разочарованиях, из-за вещей, которые я не могу контролировать, — это неправильный путь. Я и моя команда осознали эту проблему почти сразу (с их опытом, возможно, быстрее, чем кто-либо может себе представить), но изменения требуют значительного времени, усилий и поддержки команды», — написала Швёнтек в социальных сетях.