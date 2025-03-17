Ига Швёнтек: раньше меня называли роботом, сейчас — истеричной или незрелой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие выводы сделала из того, что получила волну хейта за эмоциональность во время своих последних матчей.

«Во-первых, работа над собой – это не то, чего вы достигаете в один момент и сохраняете навсегда. Иногда мы делаем два шага вперёд и один шаг назад. Я постоянно сталкиваюсь с новыми элементами этой головоломки: обстоятельства меняются, мой опыт эволюционирует, я эволюционирую, соперники эволюционируют, и я должна постоянно адаптироваться. Это всегда нелегко, и сейчас для меня это особенно сложно. В теннис играют не роботы. У меня было три невероятных сезона, но ничто не даётся без усилий, и нет никаких гарантий, что результаты всегда будут лёгкими или контролируемыми. Такова жизнь, таков и спорт. Иногда даже я забываю об этом.

Во-вторых, постоянное осуждение. Когда я очень сосредоточена и не проявляю на корте много эмоций, меня называют роботом, а моё отношение — нечеловеческим. Теперь, когда я становлюсь более эмоциональной, проявляю чувства или борюсь внутри себя, меня вдруг начинают называть незрелой или истеричной. Это нездоровая норма, особенно если учесть, что всего шесть месяцев назад я чувствовала, что моя карьера висит на волоске, три недели ежедневно плакала и не хотела выходить на корт. Сегодня, после всего, что я пережила, я всё ещё перевариваю и примиряюсь с тем опытом.

Изменит ли это что-нибудь? Скорее всего, нет, потому что я ясно вижу, как сильно мы любим судить, создавать теории и навязывать мнение другим. Но, возможно, несколько человек, которые искренне хотят понять, что я испытываю, поймут это. В любом случае этот внешний стандарт — определённо не мой, и я не приемлю, чтобы моя команда и я загоняли себя в рамки внешних ожиданий», — написала Швёнтек в социальных сетях.