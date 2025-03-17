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Ига Швёнтек: раньше меня называли роботом, сейчас — истеричной или незрелой

Ига Швёнтек: раньше меня называли роботом, сейчас — истеричной или незрелой
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие выводы сделала из того, что получила волну хейта за эмоциональность во время своих последних матчей.

«Во-первых, работа над собой – это не то, чего вы достигаете в один момент и сохраняете навсегда. Иногда мы делаем два шага вперёд и один шаг назад. Я постоянно сталкиваюсь с новыми элементами этой головоломки: обстоятельства меняются, мой опыт эволюционирует, я эволюционирую, соперники эволюционируют, и я должна постоянно адаптироваться. Это всегда нелегко, и сейчас для меня это особенно сложно. В теннис играют не роботы. У меня было три невероятных сезона, но ничто не даётся без усилий, и нет никаких гарантий, что результаты всегда будут лёгкими или контролируемыми. Такова жизнь, таков и спорт. Иногда даже я забываю об этом.

Во-вторых, постоянное осуждение. Когда я очень сосредоточена и не проявляю на корте много эмоций, меня называют роботом, а моё отношение — нечеловеческим. Теперь, когда я становлюсь более эмоциональной, проявляю чувства или борюсь внутри себя, меня вдруг начинают называть незрелой или истеричной. Это нездоровая норма, особенно если учесть, что всего шесть месяцев назад я чувствовала, что моя карьера висит на волоске, три недели ежедневно плакала и не хотела выходить на корт. Сегодня, после всего, что я пережила, я всё ещё перевариваю и примиряюсь с тем опытом.

Изменит ли это что-нибудь? Скорее всего, нет, потому что я ясно вижу, как сильно мы любим судить, создавать теории и навязывать мнение другим. Но, возможно, несколько человек, которые искренне хотят понять, что я испытываю, поймут это. В любом случае этот внешний стандарт — определённо не мой, и я не приемлю, чтобы моя команда и я загоняли себя в рамки внешних ожиданий», — написала Швёнтек в социальных сетях.

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