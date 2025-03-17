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Вердье: Мирра Андреева в этом году выиграет ТБШ и станет первой ракеткой мира

Вердье: Мирра Андреева в этом году выиграет ТБШ и станет первой ракеткой мира
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Журналист Фредерик Вердье восторженно отреагировал на триумф 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Юная теннисистка завоевала второй подряд титул данной категории, обыграв первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«В арсенале Мирры Андреевой есть абсолютно всё. Она их всех «успокоит». В этом году она выиграет турнир «Большого шлема» и станет первой ракеткой мира. Я вам говорю, это произойдёт не через год или два. Если не будет травм, в этом году она станет первой ракеткой мира. У неё нет границ. Что поражает, так это её зрелость, способность меняться. И хотя она кажется беззаботной, у неё явно есть амбиции.

У неё нет сомнений, нет комплексов, она знает, чего хочет. У неё также есть универсальность на покрытиях, движение… Я ищу недостатки, но не могу найти. Для меня она однозначно лучшая прямо сейчас. Она может войти в историю тенниса. И если потребуется, она продолжит доминировать над Соболенко, Швёнтек и Гауфф. В свои 17 лет она — настоящее и будущее тенниса!» — приводит слова Вердье We Love Tennis со ссылкой на эфир программы Sans Filet.

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