Динара Сафина: я в восторге от игры Мирры Андреевой. Одно удовольствие смотреть!

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина отреагировала на триумф 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В финале турнира Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
«Я в таком восторге от игры Мирры. Одно удовольствие смотреть! И как она справляется с соперницами, несмотря на то что они, может быть, более опытные или более мощные. Она с каждой соперницей находит ключ к победе. Правда. Прямо искренне хочется поздравить её, всю её команду. Равнодушными к себе она никого не оставляет. Желаю ей и дальше покорять турниры. Всех с победой Мирры!» — приводит слова Сафиной телеграм-канал «Больше!»
- 17 марта 2025
-
23:31
-
23:20
-
22:40
-
22:34
-
21:53
-
21:25
-
21:08
-
20:57
-
20:39
-
19:57
-
19:25
-
18:40
-
17:56
-
17:44
-
17:00
-
16:41
-
16:41
-
16:31
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
13:33
-
13:19
-
12:57
-
12:44
-
12:07
-
11:44
-
11:31
-
11:15
-
11:03
-
11:01