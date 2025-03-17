Динара Сафина: я в восторге от игры Мирры Андреевой. Одно удовольствие смотреть!

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина отреагировала на триумф 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале турнира Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

«Я в таком восторге от игры Мирры. Одно удовольствие смотреть! И как она справляется с соперницами, несмотря на то что они, может быть, более опытные или более мощные. Она с каждой соперницей находит ключ к победе. Правда. Прямо искренне хочется поздравить её, всю её команду. Равнодушными к себе она никого не оставляет. Желаю ей и дальше покорять турниры. Всех с победой Мирры!» — приводит слова Сафиной телеграм-канал «Больше!»