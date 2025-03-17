Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Динара Сафина: я в восторге от игры Мирры Андреевой. Одно удовольствие смотреть!

Динара Сафина: я в восторге от игры Мирры Андреевой. Одно удовольствие смотреть!
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина отреагировала на триумф 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале турнира Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я в таком восторге от игры Мирры. Одно удовольствие смотреть! И как она справляется с соперницами, несмотря на то что они, может быть, более опытные или более мощные. Она с каждой соперницей находит ключ к победе. Правда. Прямо искренне хочется поздравить её, всю её команду. Равнодушными к себе она никого не оставляет. Желаю ей и дальше покорять турниры. Всех с победой Мирры!» — приводит слова Сафиной телеграм-канал «Больше!»

Материалы по теме
Мирра в шаге от топ-5, Медведев близок к вылету из десятки. Рейтинговые расклады недели
Мирра в шаге от топ-5, Медведев близок к вылету из десятки. Рейтинговые расклады недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android