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Павел Котов пробился в финал квалификации «Мастерса» в Майами

Павел Котов пробился в финал квалификации «Мастерса» в Майами
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102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился в финал квалификации хардового турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В полуфинале квалификационного турнира Котов (12) со счётом 4:6, 6:2, 6:1 обыграл 159-ю ракетку мира из Канады Алексиса Галарно. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Котов 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Галарно один эйс, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в основную сетку турнира в Майами Котов сразится со 101-й ракеткой мира американцем Маккензи Макдональдом.

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