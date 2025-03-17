Павел Котов пробился в финал квалификации «Мастерса» в Майами

102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился в финал квалификации хардового турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В полуфинале квалификационного турнира Котов (12) со счётом 4:6, 6:2, 6:1 обыграл 159-ю ракетку мира из Канады Алексиса Галарно. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Котов 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Галарно один эйс, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в основную сетку турнира в Майами Котов сразится со 101-й ракеткой мира американцем Маккензи Макдональдом.