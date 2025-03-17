Мирра Андреева: теперь я чувствую, что могу побеждать лучших

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на неё повлиял тот факт, что она завоевала два титула чемпионки турниров WTA-1000 подряд (в Дубае и Индиан-Уэллсе).

«Теперь я уверена, что могу пытаться побеждать в действительно важных матчах с лучшими игроками. Раньше я выходила на корт и старалась выигрывать как можно больше розыгрышей, потому что мне нечего было терять. Теперь, когда я сталкиваюсь с лучшими, я чувствую, что могу их победить. Теперь я верю, что могу это сделать. Это также было ключевым моментом в финале», — сказала Андреева на пресс-конференции.