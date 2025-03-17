Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: теперь я чувствую, что могу побеждать лучших

Мирра Андреева: теперь я чувствую, что могу побеждать лучших
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на неё повлиял тот факт, что она завоевала два титула чемпионки турниров WTA-1000 подряд (в Дубае и Индиан-Уэллсе).

«Теперь я уверена, что могу пытаться побеждать в действительно важных матчах с лучшими игроками. Раньше я выходила на корт и старалась выигрывать как можно больше розыгрышей, потому что мне нечего было терять. Теперь, когда я сталкиваюсь с лучшими, я чувствую, что могу их победить. Теперь я верю, что могу это сделать. Это также было ключевым моментом в финале», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Материалы по теме
Мирра в шаге от топ-5, Медведев близок к вылету из десятки. Рейтинговые расклады недели
Мирра в шаге от топ-5, Медведев близок к вылету из десятки. Рейтинговые расклады недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android