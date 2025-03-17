Французский теннисист Мари заявил, что Джокович ужасно себя с ним вёл на тренировках

461-я ракетка мира французский теннисист Жюль Мари рассказал, как 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира серб Новак Джокович порой ведёт себя на тренировках.

«Когда я был спарринг-партнёром на «Ролан Гаррос», я пять раз тренировался с Джоковичем – и он всегда ужасно себя вёл. С ним ты в постоянном напряжении. Если ты пробиваешь и ему надо пробежать полтора метра, он не идёт к мячу, а смотрит на тебя в духе: «Ещё раз так сделаешь, и тебя здесь не будет».

Был момент, когда я вкинул мяч, а он не стал по нему бить. Говорит: «Тренер вкидывает мяч». Его тренер вкинул, я отбил, и он запустил его на 50 метров в воздух. Не знаю зачем. Неприятное поведение.

С другой стороны, на Australian Open я уже был не в статусе спарринг-партнёра, а в статусе игрока. И всё было иначе. К тому же он знал, что у меня YouTube-канал. Мы снимали, так что он не мог себя ужасно вести», — приводит слова Мари We Love Tennis со ссылкой на эфир шоу Match Point.