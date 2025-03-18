Mundo Deportivo — о Мирре Андреевой: дайте дорогу следующей королеве женского тенниса

Известное испанское издание Mundo Deportivo посвятило отдельный комплиментарный материал 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой в честь её побед на турнирах WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

Статья вышла с заголовком «Подвиг Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе в 17 лет».

«Дайте дорогу следующей королеве женского тенниса.

У Андреевой есть всё, чтобы добиться успеха. Физическая форма, холодная голова и поддержка со стороны гуру Кончиты Мартинес. Она потерпела поражение в своём финале в Индиан-Уэллсе как игрок, но её ученица воспользовалась её опытом и мудростью.

[Арина] Соболенко настрадалась от стабильности Андреевой, которая, в частности, из своих возможностей использовала оборону, постоянно отвечая на удары соперницы, чем вывела из равновесия нетерпеливую Арину, которую подбило тактическое чутьё очень цельной россиянки», — в частности, говорится в статье.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.