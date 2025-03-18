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Mundo Deportivo — о Мирре Андреевой: дайте дорогу следующей королеве женского тенниса

Mundo Deportivo — о Мирре Андреевой: дайте дорогу следующей королеве женского тенниса
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Известное испанское издание Mundo Deportivo посвятило отдельный комплиментарный материал 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой в честь её побед на турнирах WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

Статья вышла с заголовком «Подвиг Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе в 17 лет».

«Дайте дорогу следующей королеве женского тенниса.

У Андреевой есть всё, чтобы добиться успеха. Физическая форма, холодная голова и поддержка со стороны гуру Кончиты Мартинес. Она потерпела поражение в своём финале в Индиан-Уэллсе как игрок, но её ученица воспользовалась её опытом и мудростью.

[Арина] Соболенко настрадалась от стабильности Андреевой, которая, в частности, из своих возможностей использовала оборону, постоянно отвечая на удары соперницы, чем вывела из равновесия нетерпеливую Арину, которую подбило тактическое чутьё очень цельной россиянки», — в частности, говорится в статье.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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