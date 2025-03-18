Мирра Андреева опубликовала пост после победы на Индиан-Уэллсе

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы на Индиан-Уэллсе опубликовала соответствующий пост в соцсетях.

«Индин-Уэллс 25. Великолепно провели время в теннисном раю», — написала Андреева под своим постом, прикрепив туда несколько фотографий с трофеем.

В финале турнира Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Для юной россиянки этот титул стал вторым подряд. Ранее она выиграла турнир WTA-1000 в Дубае. В полуфинале турнира россиянка одолела вторую ракетку мира — представительницу Польши Игу Швёнтек.

Андреева и Касаткина потренировались вместе в Барселоне