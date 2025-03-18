Экс-тренер Уильямс — об Андреевой: Русский Кролик заряжен и готов к победам на «Шлемах»

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высоко оценил потенциал 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«В психологическом плане она находится в таком же пузыре, как и Шарапова. Она сделана из той же русской ткани, использует её прямо сейчас. При отсутствии травм у Андреевой её титулы на турнирах «Большого шлема» будут двузначными. Она имеет потенциал стать лучшей среди россиян, которые добрались до вершины.

У Мирры УНИКАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ потенциал роста. Он больше, чем у любой теннисистки в WTA-туре за долгое время. Она самый совершенный игрок. Русский Кролик полностью заряжен и готов к победам на «Больших шлемах», — написал Маччи в соцсети Х.