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«Она почти всё время улыбается». Тренер Кончита Мартинес — о Мирре Андреевой

«Она почти всё время улыбается». Тренер Кончита Мартинес — о Мирре Андреевой
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Кончита Мартинес, тренер шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, назвала лучшие личностные качества юной спортсменки.

«Ей всего 17 лет. Она очень взрослая девушка, но которая также умеет быть… как бы это сказать? Немного озорной. Ей нравится шутить и веселиться. Это не недостаток, наоборот. Баланс отличный. Вам не нужен кто-то слишком серьёзный, слишком зрелый, способный утратить непосредственность. Самое хорошее в ней то, что она почти всё время улыбается», — приводит слова Мартинес We love tennis.

В воскресенье, 16 марта, Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале.

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