Вы считаете, что в теннисе призовые должны быть равными?

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла по ходу турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе первую и вторую ракетки мира и заработала за титул $ 1 124 380 призовых, что на $ 76,7 тыс. меньше, чем получил чемпион в мужском одиночном разряде этого турнира Джек Дрейпер ($ 1 201 125).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: должны ли мужчины и женщины в теннисе иметь равные призовые?

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Джек Дрейпер одержал уверенную победу над Хольгером Руне из Дании со счётом 6:2, 6:2 и выиграл свой первый «Мастерс».

В обновлённых рейтингах Андреева и Дрейпер обновили личные рекорды. Мирра стала шестой ракеткой мира, Джек — седьмой.