Бен Шелтон встречается с дочерью легенды НБА

14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон опубликовал фотографию с американской футболисткой Тринити Родман на личной странице в социальных сетях, тем самым впервые публично объявив об отношениях между спортсменами.

Фото: Из личного архива Шелтона

В комментариях под постом Шелтона уже отметились некоторые теннисисты, в числе которых Кори Гауфф и Фрэнсис Тиафо.

Тринити Родман — 22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США. Она является дочерью легендарного баскетболиста и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Денниса Родмана.