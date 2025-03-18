Каролин Гарсия записала совместный подкаст с Еленой Рыбакиной, Паолини и Саккари

74-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия сообщила, что записала совместный выпуск подкаста с Еленой Рыбакиной из Казахстана, итальянкой Жасмин Паолини и гречанкой Марией Саккари.

Фото: Из личного архива Гарсии

«Как я уже много раз рассказывала, моя теннисная карьера была непростой. Меня научили тому, что я не могу дружить с другими девушками или получать много удовольствия за пределами корта. И я верила в это много лет. До такой степени, что всё стало очень мрачным, что повлияло на моё здоровье.

Теперь так здорово проводить время за кортом и разделять такие моменты, как вчера, с другими игроками (и великими чемпионами!), учиться друг у друга, смеяться и наслаждаться хорошим времяпровождением вместе, просто как четыре обычные девушки», — написала Гарсия на личной странице в соцсети Х.