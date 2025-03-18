«Никогда не забуду, откуда я». Джек Дрейпер — о победе на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер опубликовал пост на личной странице в соцсетях после завоевания титула на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Победа на этом турнире и дебют в топ-10 ощущается очень особенно! Хотя я и стремлюсь к большему, это огромное достижение для меня. Хочу поблагодарить всех за поддержку и выразить огромную благодарность моей семье, команде, тренеру и всем людям, которые чем-то пожертвовали и были со мной во время взлётов и падений, чтобы я смог этого достичь. Я никогда не забуду, откуда я родом», — написал Дрейпер.

В воскресенье, 16 марта, Джек Дрейпер впервые в карьере выиграл «Мастерс». В финале турнира в Индиан-Уэллсе он одержал уверенную победу над Хольгером Руне из Дании со счётом 6:2, 6:2.