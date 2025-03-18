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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня 18 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня 18 марта
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Сегодня, 18 марта, стартует хардовый турнир категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг. Расписание матчей 18 марта (время московское):

  • 18:00. Варвара Грачёва (Франция) — Алисия Паркс (США).
  • 18:00. Юань Юэ (Китай) — Катержина Синякова (Чехия).
  • 18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Магда Линетт (Польша).
  • 19:30. Наоми Осака (Япония) — Юлия Стародубцева (Украина).
  • 21:00. Петра Квитова (Чехия) — Софья Кенин (США).
  • 21:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Полина Кудерметова (Россия).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

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