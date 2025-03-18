Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кончита Мартинес: Андреева приближается к победе на турнире «Большого шлема»

Кончита Мартинес: Андреева приближается к победе на турнире «Большого шлема»
Комментарии

Кончита Мартинес, тренер шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, считает, что её подопечная способна в скором времени одержать победу на турнире «Большого шлема».

«Она приближается (к «Шлему»), да. У неё нет границ. Если она будет терпеливой, не будет торопить события, продолжит учиться постепенно, а не стремиться выиграть турнир «Большого шлема» слишком быстро, и всегда будет сохранять ясную голову, она сможет стать отличной теннисисткой и выиграть несколько мэйджоров. Но, как я ей постоянно говорю, нужно твёрдо стоять на ногах. Пока я с ней, не хочу, чтобы она зазнавалась, это было бы серьёзной ошибкой», — приводит слова Мартинес TennisUpToDate.

Материалы по теме
«Она почти всё время улыбается». Тренер Кончита Мартинес — о Мирре Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android