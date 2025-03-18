Кончита Мартинес: Андреева приближается к победе на турнире «Большого шлема»

Кончита Мартинес, тренер шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, считает, что её подопечная способна в скором времени одержать победу на турнире «Большого шлема».

«Она приближается (к «Шлему»), да. У неё нет границ. Если она будет терпеливой, не будет торопить события, продолжит учиться постепенно, а не стремиться выиграть турнир «Большого шлема» слишком быстро, и всегда будет сохранять ясную голову, она сможет стать отличной теннисисткой и выиграть несколько мэйджоров. Но, как я ей постоянно говорю, нужно твёрдо стоять на ногах. Пока я с ней, не хочу, чтобы она зазнавалась, это было бы серьёзной ошибкой», — приводит слова Мартинес TennisUpToDate.