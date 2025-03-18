Кончита Мартинес рассказала, что отличает Мирру Андрееву от других теннисисток

Тренер Кончита Мартинес отметила сильный характер своей ученицы, 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Она как губка, учится очень быстро. Если я скажу ей: «Бей сильнее, когда идешь вперёд», она впитает информацию и будет всё выполнять. Потому что она очень хорошо анализирует детали. Кроме того, у неё огромная уверенность в себе.

И если она в чём-то сомневается, моя роль как раз в том, чтобы сделать её сильнее. Что отличает её от других, так это её характер. Она никогда не сдаётся, у неё есть победный дух, желание выйти на корт и способность отринуть мысли о поражении. Она всегда уверена, что может победить», — приводит слова Мартинес TennisUpToDate.