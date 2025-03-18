Хольгер Руне: у Алькараса четыре ТБШ и много «Мастерсов» потому, что он предан своей игре

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал проблему в своей игре, из-за которой не смог победить на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В финале он проиграл британцу Джеку Дрейперу — 2:6, 2:6.

«Конечно, матч с Медведевым был совсем другим, но первое, что я подумал после финала, было: «А помнишь, как ты играл в Париже в 2022 году (тогда Руне выиграл свой единственный «Мастерс». — Прим. «Чемпионата)?» И я сказал себе: да, и именно так я хочу играть. Я был более предан своему теннису.

Когда я нервничал, то двигался вперёд, чаще выходил к сетке и был ещё более агрессивным. В Индиан-Уэллсе, когда я был в стрессовом состоянии, я отходил на три метра от задней линии. Мне нужно играть агрессивнее.

Послушайте, Карлос так предан своей игре… Думаю, именно поэтому у него четыре титула на турнирах «Большого шлема» и куча титулов на «Мастерсах» в 21 год. То же самое можно сказать и про Синнера. На этой неделе это невероятно хорошо удалось Дрейперу», — приводит слова Руне We love tennis.