Каливод: Мирра Андреева уже стала звездой, но есть опасение — не рано ли?

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Эти победы важны для её становления. Она уже стала звездой, но есть опасение — не рано ли? В мире тенниса есть примеры, когда в таком раннем возрасте поднимаются на высокие вершины, а потом начинаются проблемы. Дай бог, чтобы команда грамотно прошла этот период взросления.

Если говорить об игре, то Мирра показывает бесподобно грамотный теннис. Она умеет подобрать ключики к разным соперницам. В финале она просто сломала Соболенко, начиная с середины второго сета её преимущество было неоспоримым», — приводит слова Каливода ТАСС.