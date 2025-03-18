Жоао Фонсека: у меня получается совмещать обычную жизнь со спортом

60-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о том, как любит проводить свой досуг вне тенниса.

«Я очень люблю гулять с друзьями. Думаю, для теннисиста, который так много путешествует, у меня нормальная социальная жизнь. Мне нравится ужинать с семьёй, иногда я играю в видеоигры с друзьями, которые живут и учатся в университете в США, большинство из них — поклонники тенниса. Ещё я люблю играть в покер. У меня получается совмещать обычную жизнь со спортом, — приводит слова Фонсеки GQ Globo.

На прошлой неделе Фонсека выиграл челленджер в Финиксе. В финале он победил Александра Бублика из Казахстана.