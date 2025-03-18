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Янник Синнер сыграет на грунтовом турнире в Гамбурге за неделю до «Ролан Гаррос»

Янник Синнер сыграет на грунтовом турнире в Гамбурге за неделю до «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер примет участие в грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсети Х.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 17 по 24 мая. Он пройдёт за неделю до второго турнира «Большого шлема» в 2025 году. Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

Действующим чемпионом соревнований в Гамбурге является француз Артюр Фис. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в начале мая на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

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