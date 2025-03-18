Бывшая украинская теннисистка рассказала о домогательствах тренера в 15-летнем возрасте

Бывшая 32-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Вакуленко рассказала о домогательствах со стороны 41-летнего тренера, когда ей было всего 15 лет.

Вакуленко родилась в Ялте и ради теннисной карьеры в раннем возрасте переехала в Югославию. Она была третьей ракеткой Европы (в эти годы играла титулованная бельгийка Ким Клейстерс), в 15 лет выиграла 16 из своих первых 17 матчей на профессиональном уровне. В 1999 году она получила уайлд-кард на юниорский «Ролан Гаррос», где и познакомилась со взрослым тренером.

«Он сказал, что всё знает. Поэтому моя мать, которая не разбиралась в мире тенниса, делегировала полномочия. Он всё организовал, даже бронирование отелей. В Париже именно он решил, что мы будем жить в одной комнате.

Мы жили в одной комнате. Он лежал со мной, ласкал меня, прижимал к себе. Он говорил, что очень любит меня, что я его, что я стану его женой и стану чемпионкой только благодаря ему. Мне всегда приходилось подчиняться, даже в сексуальных отношениях. Я была его вещью, много страдала. Вы начинаете ненавидеть себя, говорите себе: «Это моя вина, потому что я красивая». Повседневная жизнь была кошмаром. Я не хотела, чтобы наступало утро», — приводит слова Вакуленко L'Equipe.

Сейчас Юлии 41 год. Последний матч она провела в 2009 году в возрасте 25 лет.