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На турнире в Индиан-Уэллсе в 2025 году был побит рекорд посещаемости

На турнире в Индиан-Уэллсе в 2025 году был побит рекорд посещаемости
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504 268 зрителей посетили престижный турнир в Индиан-Уэллсе (США), который проходил с 5 по 16 марта. Это рекорд посещаемости соревнований, которые многие называют пятым турниром «Большого шлема».

В 2024 году корты Индиан-Уэллса посетили 493 440 человек. Отметим, что турнир проходит с 1987 года.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Джек Дрейпер одержал уверенную победу над Хольгером Руне из Дании со счётом 6:2, 6:2 и выиграл свой первый «Мастерс».

В обновлённых рейтингах Андреева и Дрейпер обновили личные рекорды. Мирра стала шестой ракеткой мира, Джек — седьмой.

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