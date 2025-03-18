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Мартина Навратилова: Мирра Андреева напоминает мне Карлоса Алькараса

Мартина Навратилова: Мирра Андреева напоминает мне Карлоса Алькараса
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что игра 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) напомнила ей четырёхкратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Она полноценный игрок, Мирра. Я сравниваю её с Карлосом Алькарасом. У неё нет мощи, как у некоторых других игроков, но она очень хорошо бьёт по мячу, по линиям и хорошо защищается. Это напоминает мне Алькараса. Она переходила из обороны в атаку. Она заставила Соболенко почесать голову и задуматься: «Что мне сделать, чтобы выиграть розыгрыш?» Об этом думают и соперники Карлоса», — приводит слова Навратиловой сайт WTA.

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