«Почему бы и нет?» Навратилова — о перспективах Андреевой выиграть третий турнир подряд

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева способна выиграть третий «тысячник» подряд. Сегодня, 18 марта, стартует турнир в Майами (США).

«Почему бы и нет? Это удивительно, непростая задача, но… физически она, очевидно, в форме. Однако столько матчей подряд? Посмотрим. Для неё всё в новинку. После этого она может сделать перерыв перед поездкой в ​​Европу и выходом на грунт. Это осуществимо. Я не думала, что она победит Соболенко. Думала, что это возможно, но маловероятно. Но она смогла это сделать», — приводит слова Навратиловой сайт WTA.