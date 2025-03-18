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«Почему бы и нет?» Навратилова — о перспективах Андреевой выиграть третий турнир подряд

«Почему бы и нет?» Навратилова — о перспективах Андреевой выиграть третий турнир подряд
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева способна выиграть третий «тысячник» подряд. Сегодня, 18 марта, стартует турнир в Майами (США).

«Почему бы и нет? Это удивительно, непростая задача, но… физически она, очевидно, в форме. Однако столько матчей подряд? Посмотрим. Для неё всё в новинку. После этого она может сделать перерыв перед поездкой в ​​Европу и выходом на грунт. Это осуществимо. Я не думала, что она победит Соболенко. Думала, что это возможно, но маловероятно. Но она смогла это сделать», — приводит слова Навратиловой сайт WTA.

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