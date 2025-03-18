Мыскина рассказала, за счёт чего Мирре Андреевой удалось одолеть Соболенко в Индиан-Уэллсе

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина предположила, за счёт чего 17-летней россиянке Мирре Андреевой удалось одолеть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В 2025 году Мирра проиграла оба матча с Соболенко на харде, однако в Индиан-Уэллсе сумела переломить тенденцию.

«Страх скорости, страх силы – он очень сильный. Даже по себе помню. Всё равно немного сравню Арину [Соболенко] с Сереной Уильямс. Когда ты выходишь против такого игрока, как Серена, тебе даже с разминки на первый-второй удар мяч просто прилетает со всей дури, тебе никакого игрового ритма не дают. Из-за этого ты начинаешь нервничать, торопиться, боишься очередного сильного удара, думаешь: «А вдруг она попадёт?» Боишься укоротить, потому что, а вдруг тебе сейчас пробьют?

Ты начинаешь делать больше в ситуациях, где этого не требуется. И это как снежный ком… Может превратиться в проигранный сет и матч. Вот здесь нужно иметь такое колоссальное спокойствие, на мой взгляд, Кончита [Мартинес] даёт Мирре это самое спокойствие, она ей говорит: «Спокойно, ты можешь играть на этой скорости больше, чем три-четыре удара, ты можешь делать определённые вещи на этой скорости». За счёт этого у Мирры стало всё получаться», — сказала Мыскина в эфире «Больше!»