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Попырин завершил сотрудничество с тренером, с которым вошёл в топ-25 и выиграл два титула

Попырин завершил сотрудничество с тренером, с которым вошёл в топ-25 и выиграл два титула
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26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин объявил о прекращении сотрудничества с тренером Ксавье Малиссом.

Попырин и Малисс объединились в конце 2022 года. После этого Алексей начал демонстрировать заметный прогресс: сначала вошёл в топ-100 мирового рейтинга, далее — в топ-25. В 2023 году Попырин под руководством Ксавье завоевал титул на турнире ATP-250 в Умаге (Хорватия), а в 2024-м сенсационно выиграл «Мастерс» в Монреале (Канада).

«Привет, ребята, Ксавье Малисс и я обоюдно решили прекратить совместную работу. Я просто хочу поблагодарить его за все наши потрясающие воспоминания, веселье и упорную работу! Спасибо, X-Man!» — говорится в заявлении Попырина.

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