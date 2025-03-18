Эммануэль Жирар: я пережила издевательства, словесные оскорбления и унижения

25-летняя французская теннисистка Эммануэль Жирар рассказала о четырех годах психологического насилия со стороны ее бывшего тренера.

В 14 лет французская спортсменка попала в Центр ресурсов, экспертизы и спортивной производительности (CREPS), где подвергалась вербальному, психологическому насилию и унижениям со стороны своего бывшего тренера на протяжении четырех лет.

«Я провел там четыре года, с 14 до 18 лет. Именно туда меня привел кто-то, кто злоупотреблял своей властью. Я пережила издевательства, словесные оскорбления и унижения, которые оставили после себя немало последствий. Поначалу, однако, все было в порядке. Я приехала со встречи со своим отцом, который остался на несколько дней. Тренер был очень дружелюбным, он даже пригласил нас в ресторан. Прошел месяц, затем два, и я начал видеть его истинное лицо.

Он был очень навязчивым. Однажды он сказал мне: «Я слышал, у тебя менструация. Когда ты идешь, я слышу, как сворачивается твое полотенце». Мне было 15 лет, ему было 42 или 43», — приводит слова спортсменки L’Équipe.