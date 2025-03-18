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Созданная Джоковичем PTPA подала судебные иски на ATP и WTA, обвиняя их в коррупции

Созданная Джоковичем PTPA подала судебные иски на ATP и WTA, обвиняя их в коррупции
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Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), основанная, в частности, 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, обнародовала пресс-релиз, в котором говорится о запуске серии юридических действий в США, Великобритании и ЕС против основных теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и ITIA. Поданные иски якобы разоблачают системные злоупотребления, антиконкурентную практику и вопиющее пренебрежение к благополучию игроков.

«Судебные иски раскрывают то, как коррумпированные руководящие органы тенниса систематически злоупотребляют [своими полномочиями], заставляют молчать и эксплуатируют игроков для получения личной прибыли посредством монополистического контроля. Широкомасштабные и давние противозаконные действия руководящих органов тенниса нанесли вред игрокам, болельщикам и самому виду спорта и представляют серьёзную угрозу его будущему.

ATP, WTA, ITF и ITIA действуют как картель, применяя ряд драконовских, взаимосвязанных антиконкурентных ограничений и злоупотреблений», — говорится в заявлении PTPA.

В частности, PTPA обвиняет главные мировые теннисные организации в:

  • сговоре с целью ограничения размера призовых;
  • введении «неприемлемой» системы рейтингов;
  • урезании доходов игроков;
  • пренебрежении здоровьем и благополучием игроков;
  • финансовой эксплуатации и нарушении права на неприкосновенность частной жизни, например, путём проведения случайных допинг-тестов и конфискации мобильных телефонов игроков с целью их обыска.

В документе отмечается, что юридические действия PTPA были поддержаны подавляющим большинством из более 250 лучших игроков мужского и женского пола, включая большинство из топ-20.

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