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Кори Гауфф — о Мирре Андреевой: у неё всё хорошо, и ей не нужно много советов

Кори Гауфф — о Мирре Андреевой: у неё всё хорошо, и ей не нужно много советов
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением об игре шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой.

«У неё всё хорошо, и ей не нужно много советов. Когда я была на её месте, мне никогда не нравилось, когда люди давали мне советы публично. Они говорили мне это в лицо.

Я всего на четыре года старше её, так что я мало что могу ей сказать, чего она ещё не знает. Она талантливый игрок. У неё отличная игра на всём корте, и она уверена в себе», – приводит слова Гауфф ESPN.

В финале турнира Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Для юной россиянки этот титул стал вторым подряд. Ранее она выиграла турнир WTA-1000 в Дубае. В полуфинале турнира россиянка одолела вторую ракетку мира — представительницу Польши Игу Швёнтек.

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