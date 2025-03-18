Медведев объяснил своё новое празднование в Индиан-Уэллсе. Димитров подшутил над ним

Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в беседе с болгарином Григором Димитровым объяснил, почему так эмоционально отпраздновал победу над французом Артюром Фисом в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Напомним, после победного розыгрыша Медведев в несвойственной себе манере начал прыгать и махать руками.

Димитров. Что по поводу этого празднования?

Медведев. Да, это было сумасшедше. Знаете почему? Я вижу, что Фис подаёт вторую подачу, я вообще не думал, что он пойдёт к сетке после неё, потому что на прошлом матчболе он классно попал форхендом. И в последний момент я вижу, что он бежит к сетке, пробую выполнить хороший приём, но получилось так себе. Фис хорошо играет с лёта. Так что я побежал, времени поменять хват ракетки уже не было. Я такой: каким бы этот удар ни был, я сделал всё, что мог. Смотрю, мяч летит туда, я уже уверен, что розыгрыш закончился, готовимся к следующему. И тут я вижу, что Фис попал в аут. Это было так неожиданно. До этого я проиграл парочку близких матчей, так что мой адреналин улетел вверх.

Димитров. Единственный раз, когда адреналин Медведева взлетел (смеётся).

Медведев. Если я выигрываю, я подготовлен к розыгрышу, я знаю, что он будет делать. Для меня это не становится неожиданностью, но здесь я такой: «О боже, опять я теперь проиграю». И тут вижу аут и такой: «Ааа!».

Димитров. Да, это было забавно, — сказали теннисисты в эфире своего совместного спонсора Lacoste.