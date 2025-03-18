Виктория Азаренко: время от времени у меня возникает желание что-нибудь выплеснуть
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко объяснила, почему не делится с подписчиками накопленными мыслями.
«Время от времени у меня возникает желание что-нибудь здесь [в социальной сети X (ранее Twitter)] выплеснуть. Знаете, эти поздние ночные посты. Но потом я говорю себе: давай примем это решение утром, а потом я становлюсь слишком занята для этого», — написала Азаренко.
В данный момент Азаренко находится в Майами (США), где стартовал турнир категории WTA-1000. В первом круге соревнований Виктория сразится с украинкой Ангелиной Калининой.
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Ангелина Калинина
А. Калинина
Не начался
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Виктория Азаренко
В. Азаренко
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