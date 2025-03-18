«Мирра — ярчайшее явление». Владимир Познер — об игре Андреевой в Индиан-Уэллсе

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от игры Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Я смотрел матчи Мирры Андреевой на Индиан-Уэллсе и с Рыбакиной, и со Швёнтек, и с Соболенко — не верил своим глазам. Она играет как абсолютно взрослый опытный теннисист. Мирре 17 лет, и то, что характерно для этого возраста — перепады настроения, эмоциональные взрывы — у неё этого нет. В отличие от Швёнтек, которую некоторые называют роботом, потому что она не проявляет чувств.

Вот в игре с Миррой она их проявляла ещё как. А вот по Андреевой видно, что она получает удовольствие, радуется игре. Но при этом у Мирры нет злобы и гнева. И когда Андреева проиграла второй сет Швёнтек со счётом 1:6, подумал: «Ну всё, привет». Однако ничего подобного. Мирра спокойно взяла и победила.

Трудно сказать, что будет дальше. Да и вообще я не мастер предсказывать будущее. Но Мирра — ярчайшее явление. Андреева играет необыкновенно разнообразно, умно и поразительно точно. Это мне очень нравится, я в восторге от Мирры», — приводит слова Познера Sport24.

В финале турнира Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Для юной россиянки этот титул стал вторым подряд. Ранее она выиграла турнир WTA-1000 в Дубае. В полуфинале турнира россиянка одолела вторую ракетку мира — представительницу Польши Игу Швёнтек.