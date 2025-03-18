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Джокович составил «слепой» рейтинг из легенд тенниса. Ему попались Надаль и Федерер

Джокович составил «слепой» рейтинг из легенд тенниса. Ему попались Надаль и Федерер
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович «вслепую» составил рейтинг из легендарных теннисистов в эфире DAZN Sport.

Джокович должен был составить топ-5 из игроков при условии, что их имена он узнавал в режиме живого времени. У Новака не было возможности изменить свой выбор.

Таким получился рейтинг Джоковича:

  1. Рафаэль Надаль (Испания);
  2. Роджер Федерер (Швейцария);
  3. Пит Сампрас (США);
  4. Андре Агасси (США);
  5. Энди Маррей (Великобритания).

Отметим, что Сампраса Джокович назвал своим «идолом».

В данный момент Джокович находится в Майами (США), где с 19 по 30 марта пройдёт турнир серии «Мастерс». Новак во втором круге встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Хамад Меджедович (Сербия).

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