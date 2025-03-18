Джокович составил «слепой» рейтинг из легенд тенниса. Ему попались Надаль и Федерер

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович «вслепую» составил рейтинг из легендарных теннисистов в эфире DAZN Sport.
Джокович должен был составить топ-5 из игроков при условии, что их имена он узнавал в режиме живого времени. У Новака не было возможности изменить свой выбор.
Таким получился рейтинг Джоковича:
- Рафаэль Надаль (Испания);
- Роджер Федерер (Швейцария);
- Пит Сампрас (США);
- Андре Агасси (США);
- Энди Маррей (Великобритания).
Отметим, что Сампраса Джокович назвал своим «идолом».
В данный момент Джокович находится в Майами (США), где с 19 по 30 марта пройдёт турнир серии «Мастерс». Новак во втором круге встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Хамад Меджедович (Сербия).