Джокович составил «слепой» рейтинг из легенд тенниса. Ему попались Надаль и Федерер

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович «вслепую» составил рейтинг из легендарных теннисистов в эфире DAZN Sport.

Джокович должен был составить топ-5 из игроков при условии, что их имена он узнавал в режиме живого времени. У Новака не было возможности изменить свой выбор.

Таким получился рейтинг Джоковича:

Рафаэль Надаль (Испания); Роджер Федерер (Швейцария); Пит Сампрас (США); Андре Агасси (США); Энди Маррей (Великобритания).

Отметим, что Сампраса Джокович назвал своим «идолом».

В данный момент Джокович находится в Майами (США), где с 19 по 30 марта пройдёт турнир серии «Мастерс». Новак во втором круге встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Хамад Меджедович (Сербия).