Котов потерпел поражение от американца Макдональда в финале квалификации турнира в Майами

102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в основную сетку хардового турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Престижные соревнований пройдут с 19 по 30 марта.

В финале квалификации Котов (12) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 101-й ракетке мира американцу Маккензи Макдональду (15). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Котов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Макдональда один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Отметим, что Котов в прошедшем матче допустил 27 невынужденных ошибок, а Макдональд — 13.