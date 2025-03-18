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Анастасия Павлюченкова потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Майами

Анастасия Павлюченкова потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Майами
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова неудачно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого составляет $ 8 963 700.

В матче первого круга Павлюченкова проиграла 33-летней польке Магде Линетт (34-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Линетт.

Отметим, что для Павлюченковой турнир в Майами стал первым после перенесённой вирусной инфекции. Анастасия не играла с середины февраля.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Линетт предстоит сразиться с ещё одной россиянкой — 20-й ракеткой мира Екатерина Александровой (18).

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