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Раскрыты имена 12 теннисистов, которые стали истцами в жалобе PTPA на ATP, WTA и ITF

Раскрыты имена 12 теннисистов, которые стали истцами в жалобе PTPA на ATP, WTA и ITF
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Стали известны имена 12 теннисистов, которые выступили в качестве истцов в 163-страничной жалобе на ATP, WTA, ITF и ITIA, поданной Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. Она попала в распоряжение издания The Guardian.

В числе истцов значатся:

  • Вашек Поспишил (Канада);
  • Ник Кирьос (Австралия);
  • Анастасия Родионова (Австралия);
  • Николь Меликар-Мартинес (США);
  • Сорана Кырстя (Румыния);
  • Варвара Грачёва (Франция);
  • Райлли Опелка (США);
  • Теннис Сандгрен (США);
  • Джон-Патрик Смит (Австралия);
  • Чжэн Сайсай (Китай);
  • Ноа Рубин (США);
  • Алдила Сутджиади (Индонезия).

Отметим, что в ранее опубликованном пресс-релизе PTPA говорилось, что организация запускает серию юридических действий в США, Великобритании и ЕС против ATP, WTA, ITF и ITIA.

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