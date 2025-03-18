Раскрыты имена 12 теннисистов, которые стали истцами в жалобе PTPA на ATP, WTA и ITF

Стали известны имена 12 теннисистов, которые выступили в качестве истцов в 163-страничной жалобе на ATP, WTA, ITF и ITIA, поданной Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. Она попала в распоряжение издания The Guardian.

В числе истцов значатся:

Вашек Поспишил (Канада);

Ник Кирьос (Австралия);

Анастасия Родионова (Австралия);

Николь Меликар-Мартинес (США);

Сорана Кырстя (Румыния);

Варвара Грачёва (Франция);

Райлли Опелка (США);

Теннис Сандгрен (США);

Джон-Патрик Смит (Австралия);

Чжэн Сайсай (Китай);

Ноа Рубин (США);

Алдила Сутджиади (Индонезия).

Отметим, что в ранее опубликованном пресс-релизе PTPA говорилось, что организация запускает серию юридических действий в США, Великобритании и ЕС против ATP, WTA, ITF и ITIA.