Раскрыты имена 12 теннисистов, которые стали истцами в жалобе PTPA на ATP, WTA и ITF
Стали известны имена 12 теннисистов, которые выступили в качестве истцов в 163-страничной жалобе на ATP, WTA, ITF и ITIA, поданной Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. Она попала в распоряжение издания The Guardian.
В числе истцов значатся:
- Вашек Поспишил (Канада);
- Ник Кирьос (Австралия);
- Анастасия Родионова (Австралия);
- Николь Меликар-Мартинес (США);
- Сорана Кырстя (Румыния);
- Варвара Грачёва (Франция);
- Райлли Опелка (США);
- Теннис Сандгрен (США);
- Джон-Патрик Смит (Австралия);
- Чжэн Сайсай (Китай);
- Ноа Рубин (США);
- Алдила Сутджиади (Индонезия).
Отметим, что в ранее опубликованном пресс-релизе PTPA говорилось, что организация запускает серию юридических действий в США, Великобритании и ЕС против ATP, WTA, ITF и ITIA.
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