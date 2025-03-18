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Руководство ATP сделало заявление о судебном иске от ассоциации, созданной Джоковичем

Руководство ATP сделало заявление о судебном иске от ассоциации, созданной Джоковичем
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Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) отреагировала на тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя ATP, WTA, ITF и ITIA в различного рода злоупотреблениях.

«В то время как ATP стабильно сосредоточена на проведении реформ, которые приносят пользу игрокам на разных уровнях, PTPA последовательно выступает за разделение и отвлечение внимания с помощью дезинформации вместо прогресса. За пять лет с момента своего создания в 2020 году PTPA так и не смогла добиться значимой роли в теннисе, поэтому её решение подать судебный иск на данном этапе неудивительно.

Мы решительно отвергаем претензии PTPA, считаем, что дело совершенно необоснованно, и будем решительно отстаивать свою позицию», — в частности, говорится в заявлении.

Полный текст заявления ATP доступен здесь.

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