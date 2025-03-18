Арина Соболенко показала, как проводила время вне корта в Индиан-Уэллсе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась закулисными моментами с прошедшего турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Спасибо, Индиан-Уэллс», — подписала подборку снимков Соболенко, добавив эмодзи «поцелуй».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, в Индиан-Уэллсе Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 6:2, 4:6, 3:6 проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой (9). Арине ещё ни разу не удавалось завоевать титул в Индиан-Уэллсе.

Соболенко уже находится в Майами (США), где стартовал ещё один «тысячник». На его старте (во втором круге) Арина сразится с представительницей Болгарии Викторией Томовой.