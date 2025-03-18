В судебном иске ассоциации Джоковича критикуется ход допинг-дела Синнера

В 163-страничной жалобе на ATP, WTA, ITF и ITIA, поданной Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка, есть пункт под номером 254, в котором критикуется ход допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«В августе 2024 года руководство ITIA доказало, что его жёсткий подход к игрокам является произвольным и избирательным. В том же месяце орган объявил, что у первой ракетки мира Янника Синнера дважды был получен положительный результат теста на запрещённый анаболический стероид.

Однако, в отличие от настойчивого преследования других игроков, орган принял объяснение о том, что физиотерапевт случайно нанёс запрещённое вещество на кожу Синнера во время взаимодействия с ним. В результате немедленного разбирательства в ITIA пришли к выводу, что Синнер «невиновен в положительном тесте и не допустил халатность».

В результате ему позволили принять участие в US Open – 2024, который он и выиграл. В отношении игрока, у которого нет никаких проблем с «картелем» (так PTPA называет ATP, WTA, ITF и ITIA. – Прим. «Чемпионата»), не было никакого расследования, которое затянулось бы более чем на год», — говорится в жалобе, которую предоставило издание The Guardian.

Напомним, одним из учредителей PTPA является серб Новак Джокович, который ранее, комментируя дело Синнера, критиковал систему допинг-контроля, но не переходил на личности.