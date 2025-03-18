Мирра Андреева провела совместную тренировку с Игой Швёнтек в Майами
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела совместную тренировку с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек на корте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с тренировки двух топовых теннисисток.
Нельзя не отметить, что ещё 15 марта младшая из сестёр Андреевых встречалась со Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США). Мирра одержала победу над Игой со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Впоследствии юная россиянка завоевала титул.
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Материалы по теме
Комментарии
- 18 марта 2025
-
22:43
-
22:26
-
21:55
-
21:39
-
21:16
-
20:52
-
20:29
-
20:10
-
19:28
-
19:26
-
19:13
-
19:09
-
18:53
-
18:45
-
18:14
-
18:06
-
17:58
-
17:47
-
16:21
-
16:07
-
15:49
-
15:26
-
14:46
-
14:37
-
13:22
-
13:08
-
13:00
-
12:48
-
12:18
-
11:40
-
11:22
-
11:08
-
10:58
-
10:42
-
09:50