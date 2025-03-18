Мирра Андреева провела совместную тренировку с Игой Швёнтек в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела совместную тренировку с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек на корте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с тренировки двух топовых теннисисток.

Нельзя не отметить, что ещё 15 марта младшая из сестёр Андреевых встречалась со Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США). Мирра одержала победу над Игой со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Впоследствии юная россиянка завоевала титул.