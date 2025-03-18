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Мирра Андреева провела совместную тренировку с Игой Швёнтек в Майами

Мирра Андреева провела совместную тренировку с Игой Швёнтек в Майами
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела совместную тренировку с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек на корте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с тренировки двух топовых теннисисток.

Нельзя не отметить, что ещё 15 марта младшая из сестёр Андреевых встречалась со Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США). Мирра одержала победу над Игой со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Впоследствии юная россиянка завоевала титул.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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