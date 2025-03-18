В ITIA отреагировали на обвинительные иски со стороны ассоциации, созданной Джоковичем

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) отреагировало на тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя ATP, WTA, ITF и ITIA в различного рода злоупотреблениях.

Отметим, что PTPA, в частности, обвиняет ITIA в «избирательном» подходе при рассмотрении допинг-дел, ссылаясь на скандал с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Международный спорт требует надёжных антидопинговых и антикоррупционных программ, и мы гордимся своей ролью в содействии чистому и справедливому спорту.

В своей работе ITIA стремится придерживаться самых высоких стандартов, следуя передовому опыту и соответствующим правилам на всех этапах ведения дел — от сбора оперативной информации до расследований и, где это необходимо, применения санкций.

Со своей стороны мы продолжаем приветствовать возможность взаимодействия со всеми представителями спорта, включая игроков, тренеров, персонал, официальных лиц и СМИ, чтобы укрепить доверие к антидопинговым и антикоррупционным программам тенниса», — говорится в заявлении ITIA.