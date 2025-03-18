Директор PTPA: теннис сломан. За гламурным фасадом игроки находятся в ловушке системы

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Нассар сделал заявление в адрес ATP, WTA, ITF и ITIA после новости о том, что PTPA подала в суд иски на эти организации, обвиняя их в различного рода нарушениях и злоупотреблениях.

«Теннис сломан. За гламурным фасадом, который демонстрируют ответчики, игроки находятся в ловушке несправедливой системы, которая эксплуатирует их талант, подавляет их возможности для заработка, а также ставит под угрозу их здоровье и безопасность.

Мы исчерпали все возможные варианты для проведения реформ посредством диалога, руководящие органы не оставили нам иного выбора, кроме как добиваться справедливости через суды. Исправление этих системных сбоев — это не разрушение тенниса, а его сохранение для будущих поколений игроков и болельщиков», — говорится в заявлении Нассара.