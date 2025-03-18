Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павел Котов потерпел четвёртое поражение подряд в финалах квалификаций турниров ATP

Павел Котов потерпел четвёртое поражение подряд в финалах квалификаций турниров ATP
Аудио-версия:
Комментарии

102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов в четвёртый раз подряд потерпел поражение в финале квалификации турнира ATP.

Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). В финале квалификации Котов (12) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 101-й ракетке мира американцу Маккензи Макдональду (15).

Ранее Котов не смог выиграть оба матча в квалификациях турниров в Дохе (Катар), Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

Перед приездом в Майами Котов успел принять участие в турнире серии «челленджер» в Финиксе. Однако в первом же раунде Котову в соперники достался будущий чемпион турнира Жоао Фонсека. Россиянин проиграл ему со счётом 2:6, 4:6.

Отметим, что в лайв-рейтинге ATP в данный момент, несмотря на поражение, Котов прибавил две позиции, то есть замкнул первую сотню.

Материалы по теме
Мирре во Флориде достались топ-американки и Швёнтек. Жеребьёвка Майами
Мирре во Флориде достались топ-американки и Швёнтек. Жеребьёвка Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android