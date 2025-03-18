Павел Котов потерпел четвёртое поражение подряд в финалах квалификаций турниров ATP

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102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов в четвёртый раз подряд потерпел поражение в финале квалификации турнира ATP.

Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). В финале квалификации Котов (12) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 101-й ракетке мира американцу Маккензи Макдональду (15).

Ранее Котов не смог выиграть оба матча в квалификациях турниров в Дохе (Катар), Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

Перед приездом в Майами Котов успел принять участие в турнире серии «челленджер» в Финиксе. Однако в первом же раунде Котову в соперники достался будущий чемпион турнира Жоао Фонсека. Россиянин проиграл ему со счётом 2:6, 4:6.

Отметим, что в лайв-рейтинге ATP в данный момент, несмотря на поражение, Котов прибавил две позиции, то есть замкнул первую сотню.