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«Куча оправданий». Беккер отреагировал на слова Швёнтек о причинах её эмоциональных срывов

«Куча оправданий». Беккер отреагировал на слова Швёнтек о причинах её эмоциональных срывов
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на большое публичное заявление пятикратной чемпионки мэйджоров, второй ракетки мира польки Иги Швёнтек касательно её эмоциональных срывов на корте в последнее время.

«Куча оправданий и длиннющих объяснений… Больше не уверен! Обычно всегда поддерживаю игроков! Я желаю Иге обрести покой на теннисном корте! Она признанная чемпионка!» — написал Беккер, сделав репост заявления Швёнтек.

В опубликованном посте Швёнтек объяснила вызывающее, нетипичное для себя поведение на корте стрессом из-за позиции в рейтинге. Также Ига довольно неоднозначно прокомментировала эпизод, в котором чуть не ударила мячом болбоя в проигранном полуфинале Индиан-Уэллса. «Я видела, как многие игроки в отчаянии отбивают мячи, и, честно говоря, не ожидала таких резких осуждений. Обычно я контролирую свои эмоции, поэтому полушутя могу сказать, что мне не хватает опыта в этом деле, и я сгоряча неверно оценила свою цель», — написала полька.

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